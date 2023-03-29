Ди Мария определился со своим будущим в Ювентусе

Вингер Анхель Ди Мария близок к продлению контракта с Ювентусом. Об этом сообщает издание TuttoJuve.

Представители 35-летнего игрока уже встречались с руководством клуба для обсуждения деталей дальнейшего сотрудничества. Новое соглашение аргентинца будет рассчитано до лета 2024 года.

Напомним, нынешний контракт Ди Марии с туринцами истекает в июле этого года.

В текущем сезоне на счету аргентинца четыре гола и четыре ассиста в 16 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Пирло изъявил желание вновь возглавить Ювентус.