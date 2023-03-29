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Футбол

Немецкий клуб забавным образом поздравил клубного водителя с днем рождения

Унион Берлин уважил сотрудника, запустив вирусное видео.
Сегодня, 14:35
Фанаты Унион Берлин / Getty Images
Фанаты Унион Берлин / Getty Images

Немецкий Унион Берлин продолжает гонку за чемпионство в чемпионате Германии, где навязывает борьбу Боруссии Дортмунд и мюнхенской Баварии.

Во вторник, 28 марта, пресс-служба клуба выпустила забавное видео, которое завирусилось в сети.

Унион Берлин поздравил с днем рождения водителя клубного автобуса Мартина Шефтера. Видео с поздравлением было опубликовано в Twitter.

"Поприветствуем нашего водителя! С днем рождения, дорогой Мартин!", - гласит подпись к видео.

Забавно, что видео собрало более восьми тысяч лайков и 250 комментариев, что превышает средний показатель успешности поста у немецкого клуба.

Ранее сообщалось, что скандальный футболист Динамо Киев сделал оригинальный подарок Роналду.


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