Немецкий клуб забавным образом поздравил клубного водителя с днем рождения

Немецкий Унион Берлин продолжает гонку за чемпионство в чемпионате Германии, где навязывает борьбу Боруссии Дортмунд и мюнхенской Баварии.

Во вторник, 28 марта, пресс-служба клуба выпустила забавное видео, которое завирусилось в сети.

Унион Берлин поздравил с днем рождения водителя клубного автобуса Мартина Шефтера. Видео с поздравлением было опубликовано в Twitter.

"Поприветствуем нашего водителя! С днем рождения, дорогой Мартин!", - гласит подпись к видео.

"Ein Hoch auf unseren Busfahrer, Busfahrer ..." 🎶



Happy Birthday, lieber Martin! 🥳#fcunion pic.twitter.com/wkmWoui4pj — 1. FC Union Berlin (@fcunion) March 28, 2023

Забавно, что видео собрало более восьми тысяч лайков и 250 комментариев, что превышает средний показатель успешности поста у немецкого клуба.

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