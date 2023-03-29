Неловкая ситуация: Видеообращение чемпиона мира к фанату прервала пикантная сцена с его женой

Легендарный немецкий футболист, автор победного гола в финале чемпионата мира-1990 против Аргентины Андреас Бреме попал в неловкую ситуацию во время видеообращения к фанату.

Бывший игрок Кайзерслаутерна, Баварии и миланского Интера записывал на камеру поздравительные слова болельщику в день его рождения, но обращение неожиданно было прервано пикантной сценой с участием его обнаженной жены, сообщает The Sun.

В какой-то момент Бреме начал мешать шум, он обернулся, чтобы посмотреть, что там происходит, и случайно потянул камеру в том же направлении. В кадр попала супруга бывшего футболиста топлес, которая как раз вошла в комнату.

Бреме быстро повернул камеру назад и сделал вид, что ничего не произошло. В итоге видео попало в Сеть и быстро распространилось, а немецкому чемпиону мира пришлось реагировать на ситуацию.

"Мы поняли это только тогда, когда звонили все больше друзей. Я не представляю, почему это произошло сейчас. Кто-то, пожалуй, опубликовал это. Тогда я даже не понял, что отправил видео. Теперь весь мир знает, какая у меня отличная жена! Этого не должно было произойти, но я могу посмеяться над собой. В будущем я лучше позволю Сюзанне снимать", - прокомментировал конфуз Бреме.

Ранее сообщалось, что жена Мауро Икарди случайно засветила сосок во время трансляции в Instagram.