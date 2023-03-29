Легенда Арсенала: Клубу нужно, чтобы такие игроки как Зинченко играли каждую неделю

Экс-капитан Арсенала Тони Адамс заявил о кадровых проблемах клуба касающихся глубины состава.

По словам британца, клубу нужно серьезно поработать на трансферном рынке.

"Игра в Лиге чемпионов в следующем сезоне станет совершенно новым опытом для Арсенала. Нынешней команде будет очень трудно соревноваться на таком уровне, а также надеяться на титул. Мы все видели, что произошло, когда Микель дал нескольким ребятам отдохнуть в Лиге Европы.

Резервные игроки выглядели средне и были отыграны Спортингом. Сейчас им нужно, чтобы Сака, Мартинелли, Эдегор, Партей, Жезус и Зинченко играли каждую неделю", - сказал Адамс для The Sun.

Напомним, ранее Зинченко был включен в сборную Европы по версии авторитетного издания.