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Зинченко попал в сборную Европы по версии The Athletic

Украинец оказался в числе лучших игроков континента по версии авторитетного издания.
Сегодня, 20:47
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Александр Зинченко удостоился очередной похвалы от английских СМИ.

Издание The Athletic составило символические сборные лучших игроков Европы и остального мира.

В первую команду попал украинец Александр Зинченко, занявший позицию левого защитника.

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В сборную остального мира попали такие игроки, как Лионель Месси и трио из Наполи в лице Хвичи Кварацхелии, Виктора Осимхена и Ким Мин-Джа

Стоит отметить, что редакция издания поставила себе ограничение. Из определенной страны в состав мог попасть только один игрок.

Напомним, ранееЗинченко рассказал о своем диалоге с Мудриком после трансфера Михаила в Челси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Александр Зинченко

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