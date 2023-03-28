Зинченко попал в сборную Европы по версии The Athletic
Украинец оказался в числе лучших игроков континента по версии авторитетного издания.
Александр Зинченко удостоился очередной похвалы от английских СМИ.
Издание The Athletic составило символические сборные лучших игроков Европы и остального мира.
В первую команду попал украинец Александр Зинченко, занявший позицию левого защитника.
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В сборную остального мира попали такие игроки, как Лионель Месси и трио из Наполи в лице Хвичи Кварацхелии, Виктора Осимхена и Ким Мин-Джа
Стоит отметить, что редакция издания поставила себе ограничение. Из определенной страны в состав мог попасть только один игрок.
Напомним, ранееЗинченко рассказал о своем диалоге с Мудриком после трансфера Михаила в Челси.