iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ФИФА наложила трансферный бан на клуб Бундеслиги

Кельн на протяжении сезона не сможет подписывать новых игроков.
Вчера, 22:06
Кельн / Getty Images
Кельн / Getty Images

ФИФА наказала немецкий Кельн трансферным баном на один сезон.

Как сообщает Bild, в течении следующих 2 трансферных окон "козлы" не смогут подписывать игроков.

Причина этому кроется в обстоятельствах трансфера словенца Яки Кубера Поточника. 

Читай также: Барселона получила трансферный бан от Ла Лиги

Юный нападающий разорвал контракт с Олимпией, а уже через день стал игроком Кельна. Поскольку переход был оформлен на правах свободного агента немцы не заплатили за футболиста ни цента.

Словенский клуб обратился в ФИФА заявив, что аутсайдер Бундеслиги давил на игрока и заставлял разорвать контракт.  Теперь Кельн обязан выплатить штраф в 54 тысячи евро, а Поточник получил 4 месяца дисквалификации.

У коллектива Штеффена Баумгарта есть три недели, чтобы обжаловать решение в CAS в Лозанне. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига фифа

Статьи по теме

Индонезию после скандала лишили права проведения молодежного ЧМ-2023 по футболу Индонезию после скандала лишили права проведения молодежного ЧМ-2023 по футболу
ФИФА заплатит клубам 300 миллионов фунтов за выступления игроков на ЧМ-2026 ФИФА заплатит клубам 300 миллионов фунтов за выступления игроков на ЧМ-2026
Тухель: Бавария смогла бы побороться за чемпионство в Англии Тухель: Бавария смогла бы побороться за чемпионство в Англии
Байер благодаря двум пенальти обыграл Баварию Байер благодаря двум пенальти обыграл Баварию
Помочь журналистам

Видео

Шотландия - Испания 2:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024
Шотландия - Испания 2:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вратарь стоит спиной к бьющему": Меньян жестко высмеял новые правила пенальти
просмотров
Англия - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
просмотров
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
просмотров

Последние новости

Украина00:29
Вратарь Динамо вернулся в общую группу после травмы
Вчера, 23:55
Бокс23:55
Президент WBС сообщил, кто должен стать следующим соперником Фьюри
Еврокубки23:28
Прометей узнал соперника в 1/8 финала Еврокубка
Европа22:56
Лунин хочет покинуть Реал
Бокс22:48
Промоутер сообщил, какой соперник ждет Ломаченко в случае успеха в бою с Хэйни
Европа22:33
Облак, Орландо Блум, Когут: Пресс-служба Карпат показала на кого похожи игроки клуба
Другие страны22:19
Индонезию после скандала лишили права проведения молодежного ЧМ-2023 по футболу
Европа22:06
ФИФА наложила трансферный бан на клуб Бундеслиги
Европа21:39
Правительство Франции разрешит использование пиротехники на нескольких стадионах
Бокс21:34
"Лучший": Усик поздравил своего промоутера с днем рождения
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK