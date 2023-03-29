ФИФА наложила трансферный бан на клуб Бундеслиги
ФИФА наказала немецкий Кельн трансферным баном на один сезон.
Как сообщает Bild, в течении следующих 2 трансферных окон "козлы" не смогут подписывать игроков.
Причина этому кроется в обстоятельствах трансфера словенца Яки Кубера Поточника.
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Юный нападающий разорвал контракт с Олимпией, а уже через день стал игроком Кельна. Поскольку переход был оформлен на правах свободного агента немцы не заплатили за футболиста ни цента.
Словенский клуб обратился в ФИФА заявив, что аутсайдер Бундеслиги давил на игрока и заставлял разорвать контракт. Теперь Кельн обязан выплатить штраф в 54 тысячи евро, а Поточник получил 4 месяца дисквалификации.
У коллектива Штеффена Баумгарта есть три недели, чтобы обжаловать решение в CAS в Лозанне.