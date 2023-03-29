ФИФА наложила трансферный бан на клуб Бундеслиги

ФИФА наказала немецкий Кельн трансферным баном на один сезон.

Как сообщает Bild, в течении следующих 2 трансферных окон "козлы" не смогут подписывать игроков.

Причина этому кроется в обстоятельствах трансфера словенца Яки Кубера Поточника.

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Юный нападающий разорвал контракт с Олимпией, а уже через день стал игроком Кельна. Поскольку переход был оформлен на правах свободного агента немцы не заплатили за футболиста ни цента.

Словенский клуб обратился в ФИФА заявив, что аутсайдер Бундеслиги давил на игрока и заставлял разорвать контракт. Теперь Кельн обязан выплатить штраф в 54 тысячи евро, а Поточник получил 4 месяца дисквалификации.

У коллектива Штеффена Баумгарта есть три недели, чтобы обжаловать решение в CAS в Лозанне.