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Эдегор оценил важность Зинченко для Арсенала

Норвежский футболист в восторге от украинского игрока.
Сегодня, 08:33
Александр Зинченко и Мартин Эдегор / Getty Images
Александр Зинченко и Мартин Эдегор / Getty Images

Капитан лондонского Арсенала Мартин Эдегор поделился мнением о влиянии Александра Зинченко на игру команды.

По словам полузащитника, украинский футболист внес много важного для команды.

"Как только Зинченко прибыл в клуб, каждый понял, что он даст нам что-то особенное. Невероятный игрок, очень качественный на мяче. Но также он победитель, всегда хочет выигрывать".

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"Он каждый день приносит много энергии, отдается на 100%, сражается за команду. У него много страсти к игре", - приводит слова Эдегора TBR Football.

В текущем сезоне украинский футболист провел за Арсенал 27 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и выполнил две голевые передачи.

Ранее защитник Арсенала охарактеризовал Зинченка.


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