Ибрагимович получил очередную травму

Швед будет вынужден пропустить несколько недель из-за проблем с бедром.

Форвард Милана Златан Ибрагимович вновь получил травму, сообщает итальянский журналист Антонио Витьелло.

По информации источника, 41-летний футболист травмировал мышцы правого бедра в расположении сборной Швеции, где он отыграл 18 минут в матче против Бельгии (0:3).

Сообщается, что Ибрагимович пропустит ближайшие несколько недель, после чего его состояние будет повторно обследовано.

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Напомним, что Златан Ибрагимович дебютировал в нынешнем сезоне только 26 февраля в матче против Аталанты (2:0), выйдя на последние 17 минут встречи.

После того момента он появился на поле в футболке "россонери" еще трижды, наиграв в общей сложности 146 минут и записав на свой счет один гол с пенальти.