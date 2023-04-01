Реал намерен летом продать "хрустального" Менди

Мадридский Реал готов выслушать предложения клубов по трансферу Ферлана Менди, сообщает Relevo.

Французский защитник получил травму камбаловидной мышцы и не поможет своей команде в Лиге чемпионов против Челси. До этого Менди отсутствовал шесть недель из-за другой травмы.

В целом в Реале недовольны физической ненадежностью француза, за три полных сезона в клубе он ни разу не сыграл более 40 матчей за год.

Всего с 2019 года, после перехода в Реал, Ферлан получил десять травм, восемь из которых были мышечного характера.

В прошлом году мадридцы уже выставляли Менди на трансфер, однако ни одно из предложений не удовлетворило руководство клуба.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что Килиан Мбаппе может все же присоединиться к составу Реала.