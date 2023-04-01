iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал намерен летом продать "хрустального" Менди

Защитник вновь выбыл на месяц.
Сегодня, 10:09
Ферлан Менди / Getty Images
Ферлан Менди / Getty Images

Мадридский Реал готов выслушать предложения клубов по трансферу Ферлана Менди, сообщает Relevo.

Французский защитник получил травму камбаловидной мышцы и не поможет своей команде в Лиге чемпионов против Челси. До этого Менди отсутствовал шесть недель из-за другой травмы.

В целом в Реале недовольны физической ненадежностью француза, за три полных сезона в клубе он ни разу не сыграл более 40 матчей за год.

Всего с 2019 года, после перехода в Реал, Ферлан получил десять травм, восемь из которых были мышечного характера.

В прошлом году мадридцы уже выставляли Менди на трансфер, однако ни одно из предложений не удовлетворило руководство клуба.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что Килиан Мбаппе может все же присоединиться к составу Реала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид ферлан менди

Статьи по теме

Opta проанализировала календарь клубов Ла Лиги: у Барселоны расписание легче, чем у Реала Opta проанализировала календарь клубов Ла Лиги: у Барселоны расписание легче, чем у Реала
В Реале определились с суммой, которую готовы потратить на трансфер Беллингема В Реале определились с суммой, которую готовы потратить на трансфер Беллингема
Азар опозорился на тренировке с игроками второй команды Реала Азар опозорился на тренировке с игроками второй команды Реала
Лунин хочет покинуть Реал Лунин хочет покинуть Реал
Помочь журналистам

Видео

Шотландия - Испания 2:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024
Шотландия - Испания 2:0 Видео голов и лучших моментов матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
"Вратарь стоит спиной к бьющему": Меньян жестко высмеял новые правила пенальти
просмотров
Англия - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
просмотров

Последние новости

Украина11:10
УПЛ: Металлист сыграет с Колосом, Александрия примет Ворсклу
Бокс10:45
Промоутер Усика сделал прогноз на бой Джошуа - Франклин
Формула 110:37
Перес рассказал, что случилось на квалификации в Мельбурне
Формула 110:22
Гран-при Австралии-2023: Ферстаппен взял поул, оба Мерседеса в топ-3
Европа10:09
Реал намерен летом продать "хрустального" Менди
Бокс10:06
Стало известно, когда может состояться бой Усик - Фьюри
Бокс09:55
Промоутер Усика назвал супертяжеловеса, который победит Фьюри
Европа09:35
Стала известна зарплата Месси после возвращения в Барселону
Европа09:34
Возлюбленная экс-игрока Барселоны шокировали фанатов своей шикарной фигурой во время отдыха на пляже
Бокс09:04
Стало известно, где может пройти бой Усик - Дюбуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK