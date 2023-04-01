Мед для ушей: Брентфорд протестировал легендарный гимн на стадионе

Английский клуб готовится покорить лигу, чтобы выступить в главном европейском турнире.

В субботу, первого апреля, Брентфорд на выезде сыграет с Брайтоном в рамках 29-го тура чемпионата Англии.

Несколько дней назад "пчелы" на своем домашнем стадионе Брентфорд Коммьюнити проверяли работу аудиосистемы.

Жители города, которые перебывали рядом с ареной, удивились с самого утра. Причиной такого удивления стало то, что Брентфорд тестировали систему с помощью гимна Лиги чемпионов.

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Отметим, матч Брайтон - Брентфорд начнется в 17:00 по Киеву. В турнирной таблице АПЛ хозяева идут на седьмом месте, имея 42 балла после 25 сыгранных туров. Брентфорд идет следом с аналогичным показателем, однако сыграл на два матча больше.

Ранее сообщалось, что марокканский футболист на машине в полете проломил стену спортзала, в котором занимались дети.