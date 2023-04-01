Цыганков в стартовом составе Жироны на матч с Эспаньолом
Украинец в шестой раз подряд выйдет на поле с первых минут.
В субботу, первого апреля, в рамках 27-го тура чемпионата Испании Жирона на своем поле примет Эспаньол.
Главные тренеры огласили стартовые составы на матч.
Украинский полузащитник Жироны Виктор Цыганков выйдет на поле с первых минут. Примечательно, что в шестой раз подряд украинец появится на поле с первых минут.
L'ONZE! ❤️🤍#GironaEspanyol pic.twitter.com/3Ew5HA3vxN— Girona FC (@GironaFC) April 1, 2023
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Матч Жирона - Эспаньол начнется в 15:00 по Киеву. В турнирной таблице Ла Лиги Жирона идет на 12-м месте, имея 31 балл. Эспаньол располагается на 17-м месте с 27 баллами.
Ранее сообщалось, что Цыганков озвучил свою главную проблему в Жироне.