Мудрик - в старте на матч против Астон Виллы

Украинец получит возможность проявить себя в игре с бирмингемцами.

В рамках 29 тура АПЛ Челси встретится с Астон Виллой.

Наставник "синих" Грэм Поттер определился с составом на встречу против бирмингемцев.

Среди прочего, естественно стоит выделить выход в старте украинского вингера Михаила Мудрика.

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Напомним, матч Челси - Астон Вилла состоится сегодня, 1 апреля, в 19:30 по киевскому времени.