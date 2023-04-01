Мудрик - в старте на матч против Астон Виллы
Украинец получит возможность проявить себя в игре с бирмингемцами.
В рамках 29 тура АПЛ Челси встретится с Астон Виллой.
Наставник "синих" Грэм Поттер определился с составом на встречу против бирмингемцев.
Среди прочего, естественно стоит выделить выход в старте украинского вингера Михаила Мудрика.
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Напомним, матч Челси - Астон Вилла состоится сегодня, 1 апреля, в 19:30 по киевскому времени.