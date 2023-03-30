Мудрик - о давлении в Челси: Однажды меня назовут победителем

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик поделился мнением о давлении в лондонском клубе.

По словам футболиста, его критики в будущем кардинально изменят мнение по поводу него.

"Давление серьезное, но это не впервые. Мне это даже нравится, потому что однажды тот, кто говорил, что я неудачник, назовет меня победителем. Время покажет", - сказал Мудрик в эфире Sky Sports.

Читай также: Нападающий Челси высказался об адаптации Мудрика

Мудрик также высказался о своей позиции на поле.

"Позиция центрального форварда - это хорошая позиция: легче получать мяч низом, но труднее, когда получаешь верхом. Это зависит от типа матча, который мы проводим. В некоторых матчах мне, возможно, лучше играть девятку, а в некоторых – лучше для меня и команды действовать с фланга. Был первый ассист, а первый гол скоро будет", - отметил Михаил.

В составе лондонского клуба Мудрик провел семь матчей, за которые оформил одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что конкурент Мудрика вернулся к тренировкам с Челси.