Нападающий Челси высказался об адаптации Мудрика

Кай Хаверц считает, что украинцу нужно дать больше времени.

Форвард лондонского Челси Кай Хаверц высказался об адаптации к чемпионату Англии Михаила Мудрика и Энцо Фернандеса.

По словам немца, обоим игрокам нужно дать время прежде чем требовать от них лидерства.

"С десяток игроков пришло в Челси с прошлого лета. Это не легко. Мудрик и Энцо пришли за большие деньги, а им всего 22 года, понимаете?

Нельзя ожидать, что они сразу станут как Неймар. Это как со мной - нужно время", - цитирует игрока твиттер CFC-Blues.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси намерен усилиться еще одним многомиллионным новичком .