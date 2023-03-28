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Конкурент Мудрика вернулся к тренировкам с Челси

Украинцу теперь будет еще тяжелее получать игровое время в стане "синих".
Вчера, 22:49
Рахим Стерлинг / Getty Images
Рахим Стерлинг / Getty Images

Вингер Челси Рахим Стерлинг продолжает свой путь к возвращению на футбольное поле.

Как сообщает Twitter-аккаунт лондонцев, англичанин уже успел провести первую тренировку в общей группе после травмы.

В этом сезоне вингер отыграл 27 матчей за команду во всех турнирах, забив семь голов и отдав три результативные передачи.

Стерлинг умеет играть на обоих флангах атаки, что делает его прямым конкурентом для украинца Михаила Мудрика, играющего слева в атаке.

Следующий матч Челси состоится в субботу, 1 апреля, коллектив Грэма Поттера сыграет против Астон Виллы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Рахим Стерлинг Михаил Мудрик

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