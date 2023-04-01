Зинченко - худший игрок старта Арсенала в матче против Лидса

Статистические порталы WhoScored и SofaScore не оценили игру украинца.

В рамках 29 тура АПЛ Арсенал разгромил Лидc со счетом 4:1.

Украинец Александр Зинченко вышел в старте и отыграл 65 минут, не выделявшись на фоне партнеров.

Статистические порталы WhoScored и Sofascore также не были в восторге от игры защитника, поставив довольно невысокие оценки.

Первый сайт оценил Зинченка в 6.8 баллов, что позволило ему поделить звание худшего в стартовом составе "канониров" с Томасом Партеем.

Что касается Sofascore, то здесь эксперты были еще менее благосклонны, поставив украинскому игроку 6.6 балла, а Партею те же 6.8.