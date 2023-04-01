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Артета: В последние дни случилось много всего, но команда хорошо отреагировала

Наставник Арсенала отреагировал на разгромную победу в матче с Лидсом.
Сегодня, 20:58
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Коуч лондонского Арсенала Микель Артета поделился мыслями о прошедшем матче против Лидса (4:1).

По словам испанского специалиста, команде пришлось провести очередной трудный матч, где они смогли добыть победу.

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"Я очень счастлив. В последние дни у нас происходило много событий, но команда очень хорошо отреагировала на них. Это была сложная игра против сложного соперника, но, в целом, я считаю, что мы заслужили победу. Лидс очень организованно играл с большим желанием. У нас было несколько моментов, когда мы теряли мяч в опасных зонах.

Очень рад за Габриэла Жезуса и всех, кто внес вклад в его возвращение. Он дает команде качество и непредсказуемость", - сказал Артета.

Напомним, "канониры" продолжают возглавять чемпионскую гонку в АПЛ, опережая Ман Сити на 8 пунктов, однако, у "горожан" на матч меньше.


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