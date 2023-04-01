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Ротань: Александрия хорошо справилась с борьбой в игре против Ворсклы

Наставник клуба из одноименного города поделился мыслями о первой победе на клубном уровне.
Вчера, 22:37
Руслан Ротань / fco.com.ua
Руслан Ротань / fco.com.ua

Коуч Александрии Руслан Ротань высказался о разгромной победе над Ворсклой.

По словам Ротаня, самоотдача его подопечных была очень высокой.

"Очень тяжелая игра. Много борьбы, много игры один в один. Но мы на это настраивались, хорошо изучили команду. Ворскла имеет достаточно хороших футболистов.

Что касается игры, то самоотдача была на очень высоком уровне. Были какие-то ошибки, но я считаю, что сегодня матч был эмоциональный, было много борьбы, которую надо было выиграть. Наша команда очень хорошо справилась с этим", - сказал Ротань.

Напомним, украинский специалист добыл первую победу на клубном уровне в этом матче.


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