Ротань добыл первую победу в клубном футболе в качестве наставника
Александрия украинского специалиста уверенно переиграла Ворсклу
В рамках 19 тура УПЛ Александрия сыграла с Ворсклой.
Коллективу Руслана Ротаня открыть счет помогла фортуна. Голом в свои ворота отличился Игорь Пердута.
Еще до перерыва Андрей Кулаков забил второй гол в поединке, удвоив преимущество Александрии.
Точку в матче поставил Сергей Логинов, доведя счет до разгромного.
Таким образом, после поражений на посту наставника основной сборной Украины, а также трех ничьих подряд в клубном футболе Руслан Ротань наконец смог привести своих подопечных к победе в официальном матче.
Статистика матча чемпионата Украины Александрия - Ворскла
Александрия - Ворскла 3:0
Голы: Пердута, 25, Кулаков, 41, Логинов, 78
Владение мячем: 54% - 46%
Удары: 3 - 4
Удары в створ: 1 - 2
Атаки: 108 - 95