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Ротань добыл первую победу в клубном футболе в качестве наставника

Александрия украинского специалиста уверенно переиграла Ворсклу
Сегодня, 17:22
Александрия - Ворскла / Getty Images
Александрия - Ворскла / Getty Images

В рамках 19 тура УПЛ Александрия сыграла с Ворсклой.

Коллективу Руслана Ротаня открыть счет помогла фортуна. Голом в свои ворота отличился Игорь Пердута.

Еще до перерыва Андрей Кулаков забил второй гол в поединке, удвоив преимущество Александрии.

Точку в матче поставил Сергей Логинов, доведя счет до разгромного.

Таким образом, после поражений на посту наставника основной сборной Украины, а также трех ничьих подряд в клубном футболе Руслан Ротань наконец смог привести своих подопечных к победе в официальном матче.

Статистика матча чемпионата Украины Александрия - Ворскла

Александрия - Ворскла 3:0

Голы: Пердута, 25, Кулаков, 41, Логинов, 78

Владение мячем: 54% - 46%
Удары: 3 - 4
Удары в створ: 1 - 2
Атаки: 108 - 95

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: александрия ворскла Руслан Ротань

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