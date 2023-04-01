Ротань добыл первую победу в клубном футболе в качестве наставника

В рамках 19 тура УПЛ Александрия сыграла с Ворсклой.

Коллективу Руслана Ротаня открыть счет помогла фортуна. Голом в свои ворота отличился Игорь Пердута.

Еще до перерыва Андрей Кулаков забил второй гол в поединке, удвоив преимущество Александрии.

Точку в матче поставил Сергей Логинов, доведя счет до разгромного.

Таким образом, после поражений на посту наставника основной сборной Украины, а также трех ничьих подряд в клубном футболе Руслан Ротань наконец смог привести своих подопечных к победе в официальном матче.

Статистика матча чемпионата Украины Александрия - Ворскла

Александрия - Ворскла 3:0

Голы: Пердута, 25, Кулаков, 41, Логинов, 78

Владение мячем: 54% - 46%

Удары: 3 - 4

Удары в створ: 1 - 2

Атаки: 108 - 95