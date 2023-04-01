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Поттер - о поражении Астон Вилле: Я должен взять вину на себя

Наставник Челси прокомментировал очередную провальную игру своих подопечных.
Вчера, 23:14
Грэм Поттер / Getty Images
Грэм Поттер / Getty Images

Коуч лондонского Челси Грэм Поттер поделился мыслями о матче против Астон Виллы.

По словам специалиста, в игре команды прослеживается позитив, а за результат он берет ответственность.

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"Игроки отдали все силы, взяли на себя ответственность, они старались, у них было много входов в штрафную площадку, ударов и атак.

В итоге, мы пропустили первый гол - справедливо. Мы уступали 0:1, но игроки отреагировали хорошо, так было на протяжении всей игры. Второй пропущенный разочаровал, ведь мы хорошо начали второй тайм.

Но если вы посмотрите на углубленную статистику, то увидите много позитива. Впрочем, пока мы чувствуем себя не слишком позитивно.

После поражения всегда остается разочарование. Мы должны проанализировать игру и посмотреть, что мы сделали хорошо, а что можем сделать лучше.

В защитном аспекте мы оставили себя слишком открытыми, но, опять-таки, если посмотреть на статистику - у нас были шансы, мы выходили один на один. Но в главном, в забивании голов, мы были вторыми.

Не люблю никого обвинять, я должен взять ответственность на себя. Мы - команда и должны держаться вместе. Мы выигрываем и проигрываем вместе.

Мы восстановимся и будем готовиться к следующей игре. Нужно отреагировать на поражение, это понятно. Мы с нетерпением ждем этого", - сказал Поттер.

Напомним, Челси находится на 11 позиции, имея 38 очков в активе.


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