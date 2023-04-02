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Анчелотти: Если Реал будет мной доволен, то я готов остаться на десять лет

Італієць висловився про своє майбутнє.
Вчера, 23:18
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Наставник Реала Карло Анчелотти прокомментировал слухи о своем будущем.

По словам итальянца, он доволен своим пребыванием в клубе и если это взаимно, то он готов остаться еще надолго.

"Мое будущее? Вчера я объяснил, что не буду говорить о своем будущем, потому что пресс-конференции проходят каждые три дня, и если мы будем обсуждать мое будущее каждые три дня, вам всем станет скучно.

Я не могу знать, что произойдет в будущем. Мой контракт заканчивается в 2024 году, и я намерен доработать его до конца. Если Реал будет мной доволен, то мы можем продлить контракт до 2034 года", - сказал специалист.

Напомним, ранее Анчелотти высказался о возможности возглавить Бразилию.


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