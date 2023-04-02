ПСЖ - Лион: обзор и результат матча чемпионата Франции 02.04.2023
"Львы" справились с столичным клубом благодаря голу молодого таланта.
В рамках 29 тура чемпионата Франции ПСЖ встретился с Лионом.
Парижане провели блеклую первую половину встречи и "привезли" себе пенальти в концовке первого тайма, однако, Александр Ляказетт смиловался и не реализовал 11-метровый.
А вот Бредли Баркола во втором тайме уже был менее благосклонен к столичному клубу. 20-летний форвард забил гол, который стал решающим в этом поединке.
Подопечные Лорана Блана занимают 9 место в таблице, набрав 44 балла, а вот ПСЖ находится на первой позиции, имея 66 пунктов.
Статистика матча чемпионата Франции ПСЖ - Лион
ПСЖ - Лион 0:1
Голы: Баркола, 56
xG: 1.22 - 1.74
Владение мячем: 62% - 38%
Удары: 16 - 10
Удары в створ: 5 - 3