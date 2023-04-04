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Манчестер Юнайтед заключил новый долгосрочный контракт с основным защитником

Люк Шоу продолжит выступать за манкунианцев под руководством Эрика тен Хага.
Сегодня, 18:40
Эрик тен Хаг и Люк Шоу / Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг и Люк Шоу / Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед на воем официальном сайте объявил о заключении нового долгосрочного контракта с Люком Шоу.

По новому соглашению 27-летний англичанин будет выступать на Олд Траффорд до лета 2027 года.

"Девять лет назад я подписал контракт с этим удивительным клубом и я очень рад продлить свое пребывание. Я очень вырос с тех пор, как много лет назад приехал в Манчестер, и как человек, и как игрок; Я знаю, что нужно для успеха в таком клубе", - заявил Люк.

"Мы находимся в начале нашего пути под руководством тренера и его тренерского штаба. В этом сезоне мы уже добились успеха, но мы хотим большего. Здесь есть прекрасная возможность создать что-то особенное, и я собираюсь отдать все, чтобы стать частью этого".

Источник: Манчестер Юнайтед

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Люк Шоу стал игроком "красныъ дьяволов" летом 2014 года, перейдя из Саутгемптона за 37,5 миллиона евро.

На его счету 249 матчей в составе манкунианцев, в которых он отметился четырьмя голами и 28 результативными передачами. 

За девять лет в Манчестере левый защитник дважды выиграл кубок лиги, а также по разу стал обладателем Суперкубка Англии и Лиги Европы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ Люк Шоу

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