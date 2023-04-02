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Манчестер Юнайтед может усилиться нападающим Атлетико

Английский клуб хочет видеть в своих рядах Фелиша.
Сегодня, 14:25
Жоау Фелиш / Getty Images
Жоау Фелиш / Getty Images

Нападающий Челси Жоау Фелиш, права на которого принадлежат Атлетико, может летом сменить команду. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Манчестер Юнайтед следит за прогрессом португальца и надеется, что мадридский клуб согласится продать его летом. Манкунианцы давно хочет подписать футболиста, поскольку видит в нем одного из игроков, вокруг которых можно строить клуб.

Сам футболист ранее хотел бы остаться в стане Челси, однако в арендном соглашении нет опции выкупа. Ввиду этого, Фелиш готов перейти в другой клуб.

Отметим, в Атлетико хотят выручить как можно больше средств с продажи португальца, чтобы отбить сумму его трансфера, а именно 120 млн евро.

Ранее сообщалось, что Челси определился с ценником Маунта.

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