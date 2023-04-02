Манчестер Юнайтед может усилиться нападающим Атлетико

Нападающий Челси Жоау Фелиш, права на которого принадлежат Атлетико, может летом сменить команду. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Манчестер Юнайтед следит за прогрессом португальца и надеется, что мадридский клуб согласится продать его летом. Манкунианцы давно хочет подписать футболиста, поскольку видит в нем одного из игроков, вокруг которых можно строить клуб.

Сам футболист ранее хотел бы остаться в стане Челси, однако в арендном соглашении нет опции выкупа. Ввиду этого, Фелиш готов перейти в другой клуб.

Отметим, в Атлетико хотят выручить как можно больше средств с продажи португальца, чтобы отбить сумму его трансфера, а именно 120 млн евро.

Ранее сообщалось, что Челси определился с ценником Маунта.