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Челси определился с ценником Маунта

Лондонцы намерены сорвать куш.
Сегодня, 17:17
Мейсон Маунт / Getty Images
Мейсон Маунт / Getty Images

Лондонский Челси окнчательно смирился с уходом своего воспитанника Мейсона Маунта и определился с ценнником на хавбека, сообщает Football London.

Английский полузащитник обойдется заинтересованным клубам в 70 млн евро.

"Синие" считают, что имеют право запросить такую цену даже несмотря на истекающий контракт Мейсона. Более того, они надеются развязать серьезную конкуренцию между клубами.

Также руководство Челси немного беспокоится о том, не нарушит ли клуб пэкономические правила Прьемьер-лиги, потому и постарается получить максимальный доход.

Напомним, что Мейсоном Маунтом интересуются Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и Ювентус. При этом сам хавбек хотел бы присоединиться к Томасу Тухелю в Баварии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Мейсон Маунт

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