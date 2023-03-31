Челси определился с ценником Маунта

Лондонский Челси окнчательно смирился с уходом своего воспитанника Мейсона Маунта и определился с ценнником на хавбека, сообщает Football London.

Английский полузащитник обойдется заинтересованным клубам в 70 млн евро.

"Синие" считают, что имеют право запросить такую цену даже несмотря на истекающий контракт Мейсона. Более того, они надеются развязать серьезную конкуренцию между клубами.

Также руководство Челси немного беспокоится о том, не нарушит ли клуб пэкономические правила Прьемьер-лиги, потому и постарается получить максимальный доход.

Напомним, что Мейсоном Маунтом интересуются Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и Ювентус. При этом сам хавбек хотел бы присоединиться к Томасу Тухелю в Баварии.