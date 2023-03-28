Тухель хочет пригласить в Баварию хавбека Челси

Бавария может летом подписать хавбека Челси Мэйсона Маунта. Об этом сообщает издание The Times.

Мюнхенский клуб рассматривает возможность воспользоваться ситуацией с контрактом 24-летнего англичанина с лондонцами. Маунт и Челси все еще не могут договориться о новом соглашении.

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Таким образом, у Маунта остается чуть больше года по контракту с "синими". Лондонцы могут продать Мэйсона летом за 50 миллионов фунтов.

Напомним, Томас Тухель является большим поклонником таланта Маунта, которого он считал ключевым игроком, во время работы в Челси.

В текущем сезоне на счету англичанина три гола и два ассиста в 23 матчах АПЛ.