Тухель хочет пригласить в Баварию хавбека Челси
Немецкому специалисту нужен Маунт.
Бавария может летом подписать хавбека Челси Мэйсона Маунта. Об этом сообщает издание The Times.
Мюнхенский клуб рассматривает возможность воспользоваться ситуацией с контрактом 24-летнего англичанина с лондонцами. Маунт и Челси все еще не могут договориться о новом соглашении.
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Таким образом, у Маунта остается чуть больше года по контракту с "синими". Лондонцы могут продать Мэйсона летом за 50 миллионов фунтов.
Напомним, Томас Тухель является большим поклонником таланта Маунта, которого он считал ключевым игроком, во время работы в Челси.
В текущем сезоне на счету англичанина три гола и два ассиста в 23 матчах АПЛ.