Ливерпуль лидирует в гонке за Маунта
Англичанин близок к уходу из стана лондонцев.
Хавбек Челси Мэйсон Маунт может этим летом покинуть клуб. Об этом сообщает издание The Guardian.
Футболист хотел бы перебраться в чемпионат Германии, где к нему проявляет интерес Бавария. Ввиду того, что Томас Тухель еще не согласовывал с руководством трансферные цели, переход 24-летнего англичанина маловероятен.
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В данный момент главным претендентом на подписание Маунта считается Ливерпуль. На игрока также претендуют Манчестер Юнайтед и Ювентус.
Отметим, за трансфер англичанина Челси рассчитывает выручить не менее 50 миллионов фунтов.
В текущем сезоне на счету Маунта три гола и два ассиста в 23 матчах АПЛ.