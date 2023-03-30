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Ливерпуль лидирует в гонке за Маунта

Англичанин близок к уходу из стана лондонцев.
Сегодня, 17:54
Мэйсон Маунт / Getty Images
Мэйсон Маунт / Getty Images

Хавбек Челси Мэйсон Маунт может этим летом покинуть клуб. Об этом сообщает издание The Guardian.

Футболист хотел бы перебраться в чемпионат Германии, где к нему проявляет интерес Бавария. Ввиду того, что Томас Тухель еще не согласовывал с руководством трансферные цели, переход 24-летнего англичанина маловероятен.

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В данный момент главным претендентом на подписание Маунта считается Ливерпуль. На игрока также претендуют Манчестер Юнайтед и Ювентус.

Отметим, за трансфер англичанина Челси рассчитывает выручить не менее 50 миллионов фунтов.

В текущем сезоне на счету Маунта три гола и два ассиста в 23 матчах АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Челси Мэйсон Маунт

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