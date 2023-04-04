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Реал определился с приоритетным вариантом для замены Анчелотти

Мадридцы намерены заполучить на пост тренера Юргена Клоппа.
Сегодня, 19:20
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Мадридский Реал рассматривает возможность расстаться с Карло Анчелотти по завершению этого сезона.

Как сообщает издание Le10sport, если, итальянец все же покинет клуб, то, приоритетом для "сливочных" будет немец Юрген Клопп.

Переговоров между сторонами пока не случилось, но, Реал активно следит за тем, что происходит с Клоппом в Ливерпуле.

Если не получится договориться с немецким специалистом мадридціы рассмотрят другие кандидатуры такие, как: Маурисио Почеттино, Хаби Алонсо и Рауль.

Напомним, ранее Анчелотти высказался о своем будущем.


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