Анчелотти: В играх против Барселоны в этом сезоне мы соревновались и были близки к победе

В рамках ответного матча полуфинала кубка Испании Реал встретится с Барселоной.

Наставник мадридского клуба Карло Анчелотти высказался о предстоящем поединке.

По словам итальянца, его подопечные не так уж и плохо играли в этом сезоне против коллектива Хави Эрнандеса.

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"Три поражения у меня в этом сезоне от Хави? Очень сложно проводить индивидуальные противостояния между тренерами. Завтра мы должны победить. Мы неплохо играли в последних матчах. Смотрим не только на результат, когда он положительный. В двух последних играх против Барсы мы соревновались, а в последней мы были близки к победе. Может быть другой состав, а может и нет.

Понятно, что интенсивность и энергия важны в Эль-Класико. Кроме того, эффективный старт поединка может дать вам преимущество. Это матчи с большим давлением, и, возможно, опыт, который есть у наших футболистов, станет важным аспектом.

Трудно изменить систему, работая целый год с одной системой. В мелких деталях можно удивить соперника. Кроос и Модрич - неприкасаемые игроки, но это не значит, что они точно сыграют завтра. Есть много неприкасаемых, но мне нужно выбрать одиннадцать. Также мне нужно подумать о том, как усилить игру благодаря запасным.

Важно не лететь за голом сломя голову, потому что забить можно и на 90 минуте. Нужно контролировать игру как с мячом, так и без него. Нам это удалось в первом матче. Мы создали не так много моментов, надо действовать четче, скорее переходить из одной фазы в другую. Можно забить на пятой минуте, а потом дважды пропустить. Если ты играешь как надо, то забить сможешь", - сказал Анчелотти.

Напомним, в первой встрече полуфинала Барселона победила "сливочных" со счетом 1:0