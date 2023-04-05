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Клопп: Если бы у меня было несколько таких сезонов, то я бы уже не тренировал Ливерпуль

Наставник "красных" осознает плачевность ситуации.
Сегодня, 00:54
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

В перенесенном матче 7 тура чемпионата Англии Ливерпуль сыграл вничью с Челси (0:0).

Коуч "красных" Юрген Клопп поделился мыслями о поединке против столичного клуба.

Специалист дал понять, что осознает то, в насколько тяжелом положении находится его коллектив.

"Ливерпуль и Челси в прошлом году играли между собой в финалах Кубка Англии и Кубка английской лиги - два лучших 0:0, которые я когда-либо видел. Сегодня это были две команды с низким уровнем уверенности, но они действительно боролись. У нас все в порядке, было много хороших моментов. Мы продемонстрировали много борьбы. Мы должны продолжать в таком же духе.

Соперник забил дважды, но оба гола были отменены. Я не ожидал, что команда с шестью изменениями в составе проведет лучшую игру сезона. Ребята, которые вышли, использовали свой шанс и показали свою готовность.

Мы не можем говорить о своих целях, если не добываем очков. Мы не сдаемся, мы будем бороться. Мы можем много говорить, но надо показывать. Сегодня вечером мы увидели шаг в правильном направлении.

Слава богу, у меня раньше не было таких сезонов. Я бы не был тренером Ливерпуля, если бы раньше провел несколько таких сезонов. Мы должны пройти через это. Такова жизнь. Мы должны бороться, чтобы изменить свою судьбу", - сказал Клопп.

Напомним, Ливерпуль и Челси находятся на 8 и 11 месте в турнирной таблице чемпионата Англии соответственно.


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