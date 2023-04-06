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Киберспортивная организация Агуэро может создать команду по CS:GO

Cерхио намерен выйти на сцену одной из самых крупных игр с киберспортивным элементом.
Сегодня, 18:20
Серхио Агуэро / Getty Images
Серхио Агуэро / Getty Images

Киберспортивная организация KRU Esports, принадлежащая Серхио Агуэро, намерена создать команду по Counter Strike Global Offensive.

Аргентинец сообщил, что в феврале организация была готова подписать экс-ростер команды Isurus, но игроки решили присоединиться к Bestia.

Серхио хочет, чтобы KRU вышли на конкурентную кибрспортивную сцену CS:GO.

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В планах экс-игрока Барсы, Атлетико и Ман Сити провести в Аргентине открытый турнир, где пять лучших игроков мира сформируют команду.

В данный момент организация представлена в Valorant, FIFA и Rocket League.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: CS GO Серхио Агуэро

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