Тренер РБ Лейпциг предложил садить расистов в тюрьму на несколько дней
Главный тренер РБ Лейпциг Марко Розе довольно жестко отреагировал на расистские оскорбления Бенджамина Хенрикса.
Во время матча с дортмундской Боруссией фанаты "шмелей" выкрикивали расистские оскорбления в адрес защитника Лейпцига, а после затравили его в Интернете.
На это отрегировал наставник "быков" Марко Розе, предложивший сажать расистов в тюрьму.
"Мне кажется, что нужно ввести более строгие наказания, государство должно подумать об этом.
Нужно просто закрывать таких товарищей на несколько дней. Возможно, один или два человека задумаются о том, что надо вести себя как нормальный, социальный человек.
Анонимно писать гадости из гостиной, спальни или туалета – это трусливо", – цитирует Розе ZDF.
Напомним, что РБ Лейпциг разгромил Боруссию в Кубке Германии.