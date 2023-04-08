Тренер РБ Лейпциг предложил садить расистов в тюрьму на несколько дней

Так Марко Розе выступил в защиту своего игрока.

Главный тренер РБ Лейпциг Марко Розе довольно жестко отреагировал на расистские оскорбления Бенджамина Хенрикса.

Во время матча с дортмундской Боруссией фанаты "шмелей" выкрикивали расистские оскорбления в адрес защитника Лейпцига, а после затравили его в Интернете.

На это отрегировал наставник "быков" Марко Розе, предложивший сажать расистов в тюрьму.

"Мне кажется, что нужно ввести более строгие наказания, государство должно подумать об этом.

Нужно просто закрывать таких товарищей на несколько дней. Возможно, один или два человека задумаются о том, что надо вести себя как нормальный, социальный человек.

Анонимно писать гадости из гостиной, спальни или туалета – это трусливо", – цитирует Розе ZDF.

Напомним, что РБ Лейпциг разгромил Боруссию в Кубке Германии.