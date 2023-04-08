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Клопп: Игроки Ливерпуля не стали слабее, они просто хуже играют

Немецкий специалист встал на защиту своей команды.
Сегодня, 19:50
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что не считает, что команда стала слабее по сравнению с прошлым сезоном.

"Это один из тех моментов, когда все идет не очень хорошо. Я не местный, поэтому не могу лучше объяснить это на английском языке.

Ты попадаешь в этот вихрь, и он тянет тебя в этом направлении. И вдруг ты думаешь: "Ого, где это мы?"

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Я не стал хуже как тренер за последний год, точно не стал. Это не значит, что результат достаточно хорош, вовсе нет. Просто я не стал хуже. И игроки хуже не стали. Они просто играют хуже. Вот в чем дело.

Какие бы сделки мы ни заключали в следующем сезоне, людям все равно будет мало, да и прессе. Но мы определенно станем сильнее, если с умом будем делать трансферы. Таков план", – заявил Клопп в интервью Sky Sports.

Напомним, в воскресенье, 9 апреля, состоится матч Ливерпуль - Арсенал.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Юрген Клопп

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