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Футбол

Фабрегас попытался отгадать бывших одноклубников по игровым лицам из футбольного симулятора FIFA

Испанцу устроили непростое испытание.
Вчера, 22:52
Сеск Фабрегас / Instagram
Сеск Фабрегас / Instagram

Хавбек Комо Сеск Фабрегас решил поучаствовать в интересном задании, где ему надо было отгадывать своих бывших одноклубников.

Единственной проблемой было то, что испанец должен узнать игроков по их лицам из футбольного симулятора FIFA, при этом из разных частей игры.

Сеску пришлось знатно попотеть, ведь разглядеть в пикселях бывшего товарища было крайне нелегко.

Напомним, за свою профессиональную карьеру испанец выступал за такие клубы как: Барселона, Арсенал, Челси и Монако.

Ранее сообщалось, что Роналду поучаствовал в викторине, ответив на интересные вопросы о себе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: fifa Сеск Фабрегас Комо

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