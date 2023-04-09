Футболист Арсенала предстанет перед судом из-за нападения его собаки на массажиста

Вингер Арсенала Рис Нелсон предстанет перед судом из-за нападения своей собаки на человека. Об этом сообщает издание The Sun.

Английского футболиста обвиняют в том, что в декабре 2020 года его пес по кличке Тиаго напал на массажиста Саида Мотали, когда тот пришел к игроку домой.

Порода собаки не уточняется, однако по версии издания, речь идет о французском бульдоге.

Источник: The Sun

Отметим, суд над игроком состоится 4 сентября.

Ранее сообщалось, что Арсенал Зинченко намерен подписать хавбека сборной Швейцарии.