Клопп: Арсенал должен был проигрывать в этом матче

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп поделился мыслями об итогах игры против Арсенала (2:2).

По словам Клоппа, его подопечные играли сильнее "канониров", хотя и те были неплохи.

"Этот результат - немного типично для нас в этом сезоне. Открытая игра, полностью открытая, они забивают в из двух моментов. Наша реакция была хорошей. В конце концов, это была зрелищная игра.

Я колеблюсь, счастлив я или нет. У меня нет проблем признать что-то. Арсенал был неплохим, но должен был проиграть эту игру. Очко для них лучше, чем для нас.

У нас были ситуации, когда мы не завершали хорошие моменты. Такой типичный Ливерпуль... Они летели вперед в первом тайме, поэтому забили быстрые мячи.

Гол, который мы забили, очень помог. Это была сенсационная атмосфера на стадионе. Хороший момент, чтобы сравнять счет.

Мы заслужили хотя бы очко. Момент Конате? Это должен был быть гол. Возможно, он поскользнулся. У него был шанс, он им не воспользовался", - сказал Клопп.

Напомним, что Ливерпуль находится на 8 позиции в АПЛ, а Арсенал лидирует имея на 6 очков больше, чем Сити, однако, у "горожан" матч в запасе и впереди очная встреча между командами.