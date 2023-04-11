Реал намерен усилиться воспитанником Барселоны

Дани Ольмо хотел бы остаться в Лейпциге.

Мадридский Реал связался с представителями хавбека РБ Лейпциг Дани Ольмо по поводу возможного трансфера, сообщает Relevo.

Напомним, что испанский игрок воспитанник системы Барселоны, перешедший в Лейпциг в 2020 году.

В текущий момент Ольмо ведет переговоры со спортивным директором РБ о продлении контракта с рядом условий. Испанец хочет видеть четкий спортивный проект, который будт бороться за титулы, а Ольмо будет в его центре.

Источник утверждает, что испанец получит гарантии, клуб очень хочет его сохранить. Отдельно отмечается, что сейчас финансовая сторона вопроса Дани совершенно неинтересна.

Напомним, что РБ Лейпциг легко разобрался с дортмуднской Боруссией в четвертьфинале Кубка Германии.