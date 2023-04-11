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Легендарный итальянский тренер встал на сторону Моуринью в конфликте с Кассано

Капелло высказался о забавной потасовке.
Сегодня, 19:53
Фабио Капелло / Getty Images
Фабио Капелло / Getty Images

Экс-тренер Реала Фабио Капелло высказался о конфликте тренера Ромы Жозе Моуринью и бывшего футболиста Антонио Кассано. 

"Не знаю, останется ли Моуринью в Роме. Я бы не хотел, чтобы он думал, что Серия А уступает АПЛ или Ла Лиге.

Он тренировал лучшие клубы мира, и он все еще довольно молод, поэтому он может получать удовольствие от работы на очень высоком уровне.

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Конфликт Моуринью и Кассано? Я не хочу участвовать в полемике, хочу оставаться в стороне. Я читаю, слушаю и веселюсь. Очень хорошо знаю Антонио, я тренировал его. Но я также знаю Жозе, и прежде чем говорить о нем плохо, я бы дважды подумал.

Кассано стоит положиться на советников, которые помогут ему проводить исследования. Например, Моуринью упомянул Ливаю, которого, честно говоря, я даже и не помнил", – сказал Капелло в интервью Football Italia.

Напомним, изначально Кассано уличил Моуринью в безразличии в отношении футбола, на что "Особенный" вспомнил некоторые оплошносьи в карьере итальянского форварда.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Антонио Кассано Фабио Капелло Жозе Моуринью

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