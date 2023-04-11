Легендарный итальянский тренер встал на сторону Моуринью в конфликте с Кассано
Экс-тренер Реала Фабио Капелло высказался о конфликте тренера Ромы Жозе Моуринью и бывшего футболиста Антонио Кассано.
"Не знаю, останется ли Моуринью в Роме. Я бы не хотел, чтобы он думал, что Серия А уступает АПЛ или Ла Лиге.
Он тренировал лучшие клубы мира, и он все еще довольно молод, поэтому он может получать удовольствие от работы на очень высоком уровне.
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Конфликт Моуринью и Кассано? Я не хочу участвовать в полемике, хочу оставаться в стороне. Я читаю, слушаю и веселюсь. Очень хорошо знаю Антонио, я тренировал его. Но я также знаю Жозе, и прежде чем говорить о нем плохо, я бы дважды подумал.
Кассано стоит положиться на советников, которые помогут ему проводить исследования. Например, Моуринью упомянул Ливаю, которого, честно говоря, я даже и не помнил", – сказал Капелло в интервью Football Italia.
Напомним, изначально Кассано уличил Моуринью в безразличии в отношении футбола, на что "Особенный" вспомнил некоторые оплошносьи в карьере итальянского форварда.