Легендарный итальянский тренер встал на сторону Моуринью в конфликте с Кассано

Экс-тренер Реала Фабио Капелло высказался о конфликте тренера Ромы Жозе Моуринью и бывшего футболиста Антонио Кассано.

"Не знаю, останется ли Моуринью в Роме. Я бы не хотел, чтобы он думал, что Серия А уступает АПЛ или Ла Лиге.

Он тренировал лучшие клубы мира, и он все еще довольно молод, поэтому он может получать удовольствие от работы на очень высоком уровне.

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Конфликт Моуринью и Кассано? Я не хочу участвовать в полемике, хочу оставаться в стороне. Я читаю, слушаю и веселюсь. Очень хорошо знаю Антонио, я тренировал его. Но я также знаю Жозе, и прежде чем говорить о нем плохо, я бы дважды подумал.

Кассано стоит положиться на советников, которые помогут ему проводить исследования. Например, Моуринью упомянул Ливаю, которого, честно говоря, я даже и не помнил", – сказал Капелло в интервью Football Italia.

Напомним, изначально Кассано уличил Моуринью в безразличии в отношении футбола, на что "Особенный" вспомнил некоторые оплошносьи в карьере итальянского форварда.