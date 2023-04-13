Игрок Баварии стал жертвой расистских оскорблений после матча с Сити

Цетральный защитник Баварии Дайо Упамекано стал жертвой расистских оскорблений после поражения от Ман Сити.

В том матче француз допустил ряд грубых ошибок, за что и получил волну негодования от фанатов. Под его постами в Инстаграме начали появляться различные оскорбления.

В основном оскорбления касались цвета кожи, некоторые спамили эмодзи с обезьяной. Также на странице Дайо можно найти призывы, чтобы игрок "возвращался в Африку".

"Все мы в Баварии самым решительным образом осуждаем расизм. Весь клуб с тобой", – с таким сообщением выступил клуб игрока.

Также после матча в защиту игрока выступил и главный тренер Томас Тухель, заявивший, что Дайо еще молодой игрок, потому на него никто не злиться.

Однако выступая на таком высоком уровне, нужно уметь играть без ошибок. Тем не менее Тухель уверен, что игрок извлечет из этого урок.