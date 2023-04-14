Игрок Тоттенхэма стал виновником ужасного ДТП в Италии
Полузащитник Тоттенхэма Дестини Удоджи, который ныне выступает на правах аренды за Удинезе, стал виновником ДТП.
Как сообщает The Sun, 20-летний футболист очью врезался в несколько столиков и окно бара в Италии. Сообщается, что ущерба нанесо на несколько тысяч фунтов стерлингов.
Правоохранительные органы проверили футболиста на алкогольное опьянение, однако результаты анализа до сих пор неизвестны. Сам футболист не пострадал в ДТП, как и другие люди.
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Отмечается, что руководство Удинезе опубликовало заявление, в котором сообщается, что накажет Удоджи, но не уточнило, как именно.
Действующий контракт Удоджи с Тоттенхэмом рассчитан до лета 2027-го года.
Ранее сообщалось, что марокканский футболист на машине в полете проломил стену спортзала, в котором занимались дети.