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Футбол

У Неймара могут возникнуть проблемы с законом из-за рекламы казино

Бразилец попал в неприятную ситуацию из-за своих пристрастей.
Сегодня, 12:48
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Вингеру ПСЖ Неймару грозят серьёзные проблемы с французским законом. 

Как известно, бразилец является большим любителем азартных игр. 

Не так давно, играя на одном портале в покер футболист проиграл миллион евро.

Впрочем, как оказалось его могут ожидать и более серьёзные трудности. Игрок играл на площадке для гэмблинга, запрещенного на территории Франции. Рекламировать ресурс также запрещено, но лишь находясь в стране, поэтому следствию нужно выяснить, где пребывал игрок в это время и на основании этого понять нарушил ли он закон, рекламируя сайт.

Напомним, ранее стало известно, что футболист Арсенала предстанет перед судом

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