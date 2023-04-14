У Неймара могут возникнуть проблемы с законом из-за рекламы казино

Вингеру ПСЖ Неймару грозят серьёзные проблемы с французским законом.

Как известно, бразилец является большим любителем азартных игр.

Не так давно, играя на одном портале в покер футболист проиграл миллион евро.

Впрочем, как оказалось его могут ожидать и более серьёзные трудности. Игрок играл на площадке для гэмблинга, запрещенного на территории Франции. Рекламировать ресурс также запрещено, но лишь находясь в стране, поэтому следствию нужно выяснить, где пребывал игрок в это время и на основании этого понять нарушил ли он закон, рекламируя сайт.

Напомним, ранее стало известно, что футболист Арсенала предстанет перед судом.