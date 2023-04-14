Вернидуб: Одни люди отдают свои жизни за страну, а другие отдыхают

Наставник криворожского Кривбасса Юрий Вернидуб ответил на обвинения, касающиеся спекуляций на тему войны.

По словам специалиста, ему искренне неприятно, что есть люди, которые что-то делают для страны, а есть те, кто отдыхает и отсиживается в тылу.

"Я не буду комментировать ничего. Потому что действительно эмоциональный матч. То, что Минай забил гол – классно, нет вопросов. Но то, что дальше после этого продолжалось, особенно второй тайм – даже не хочу комментировать. Это не футбол, это уже что-то такое. Знаете, в это время, когда… Сейчас снова скажут: "Вернидуб спекулирует войной". Да я ничего не спекулирую. Просто одни люди что-то делают. Не то что что-то, а защищают, свои жизни кладут. А остальные просто отдыхают. И вы знаете, в чей адрес я это говорю. Это наша жизнь, бог есть – он рассудит.

Не хочется ничего комментировать, особенно в момент, когда пенальти. Если уж это не пенальти – я не знаю, каким должен быть пенальти, и что такое пенальти. Когда человек разбегается, двумя руками врезается в игрока, в спину, сносит его – и он говорит играть? Извините, у меня даже нет никаких возможностей что-либо прокомментировать. Не хочу ничего комментировать.

Пусть эти три очка пошли в копилку Минаю. А мы будем двигаться дальше, еще 9 туров. У нас в последних матчах то удаление, то пенальти в наши ворота, то еще что-то. Такое впечатление, что Кривбасс кому-то перешел дорогу. Нас очень любят и не хотят, чтобы мы как можно выше поднимались. Но ничего, мы этот путь пройдем. Дорогу осилит идущий, как говорится. Будем идти дальше.

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Также украинец высказался о психологическом и физическом восстановлении после таких матчей

"Да ну какое восстановление? Надо брать, я тебе говорю, ведро валидола, валерьянки, бл**, возле себя ставить. Смотришь на это, это просто… Не умеют ли они судить совсем? Или это какие-нибудь другие моменты? Я не знаю. Ну, не могут все уметь судить. Ну, не могут все. Мы играем во Львове со Львовом – нас хотели затоптать, но мы выдержали, 2:2 сыграли. Играем с Вересом – нас просто утаптывают, но мы выдержали. Это ведь не может так от матча. Где-то есть эмоции, где-то есть психологическое состояние ребят, они тоже люди. Но когда тебя от матча к матчу бьют, бьют, бьют – это никуда не годится. Это очень тяжело. Ничего, восстановимся, есть время, следующий матч дома, будем готовиться к игре с Черноморцем, - сказал Вернидуб.