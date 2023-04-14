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Вернидуб - судье: Война идет, бл**, ты спрятался с**а, испугался

Украинский тренер вступил в перепалку с арбитром поединка Минай - Кривбасс.
Сегодня, 15:21
Юрий Вернидуб / ФК Кривбасс
Юрий Вернидуб / ФК Кривбасс

В рамках двадцать первого тура чемпионата Украины Минай с минимальным счетом переиграл Кривбасс.

Этот матч, как и многие другие в УПЛ, не обошелся без скандала.  После завершения поединка наставник криворожского клуба Юрий Вернидуб вступил в перепалку с судьей Денисом Шурманом.

Вернидуб несколько минут разговаривал с Шурманом на повышенных тонах. Большую часть разговора не удалось расслышать, однако, известно, что специалист обвинил арбитра в трусости.

"Война идет, бл**, ты спрятался с**а, испугался, сидишь здесь в засаде и еще издеваешься над людьми, - сказал украинец.

После этого Шурман рефери показал коучу красную карточку, на что тот также отреагировал в свойственной ему манере.

"Тебе от этого легче?" , - спросил главный тренер Кривбасса.

Напомним, что это не первый скандал с участием Вернидуба в текущем сезоне. Ранее специалист был удален в матче с Колосом

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кривбасc скандал Юрий Вернидуб

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