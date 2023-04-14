Минай сенсационно переиграл Кривбасс

Судьбу противостояния в матче чемпионата Украины решил один гол.

В пятницу, 14 апреля, стартовал 21-й тур чемпионата Украины. Минай на своем поле принимал Кривбасс.

Уже на старте встречи закарпатский клуб вышел вперед благодаря голу Вишневского.

Криворожский коллектив имел шансы, чтобы избежать поражения, однако спасти ничью не удалось.

В турнирной таблице УПЛ Минай поднялся на десятое место, набрав 21 балл. Кривбасс же идет на седьмом месте, имея 28 очков.

Статистика матча чемпионата Украины Минай - Кривбасс

Минай - Кривбасс 1:0

Гол: Вишневский, 4

Владение мячем: 45%-55%

Удары: 6-5

Удары в створ: 2-1

Угловые: 1-10