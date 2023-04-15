Футболистка сборной Англии шокировала подписчиков откровенными фотографиями

Нападающая сборной Англии и Манчестер Сити Хлоя Келли стала одной из звезд английского футбола, принеся стране победу на женском Евро-2022.

Несколько дней назад английская сборная сыграла с национальной командой Бразилии в рамках первой в истории женского футбола Финалиссимы. Поединок закончился победой англичанок - 1:1 (4:2 по пенальти).

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Келли воспользовалась паузой во время женского английского чемпионата и устроила себе отдых. Хлоя в Instagram опубликовала серию фотографий, на которых она возле водоема в бикини.

Девушка была в белом кардигане, бикини и солнцезащитных очках.

Забавно, что англичанка поразила своих товарищей по команде, которые оставили различные комментарии:

"Очень ярко и горячо".

"Хорошо, хорошо".

"Потрясающая".

"Горячая штучка".

Ранее сообщалось, что нападающий Динамо начал встречаться с победительницей конкурса "Мисс Украина".