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Футбол

Лидер Вест Хэма взбудоражил фанатов Арсенала, взявши автограф у Эдегора

Деклан Райс вскоре может пополнить ряды лондонского гранда.
Сегодня, 09:11
Деклан Райс и Мартин Эдегор / Getty Images
Деклан Райс и Мартин Эдегор / Getty Images

В воскресенье, 16 апреля, в рамках 31-го тура чемпионата Англии Вест Хэм на своем поле принимал Арсенал. Поединок закончился результативной ничьей - 2:2.

После матча случился забавным эпизодом с участием двух лидеров команды. Полузащитник "молотобойцев" Деклан Райн попросил автограф у капитана "канониров" Мартина Эдегора.

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Футболисты находились в подтрибунном помещении, где норвежец и оставил памятную отметку для англичанина.

Примечательно, что фанаты Арсенала восприняли данную процедуру в качестве анонса подписания Райса. Все дело в том, что уже долгое время полузащитник является трансферной целью для команды.

  • "Он наш, он хочет перейти к нам".
  • "100% переходит в Арсенал".
  • "Он мог бы подождать до лета, но я не могу винить его".

Ранее сообщалось, что Шевченко, Зинченко и Мудрик встретились на концерте Океана Эльзы в Лондоне.


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