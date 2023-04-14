Шевченко, Зинченко и Мудрик встретились на концерте Океана Эльзы в Лондоне

В лондонском Альберт-холле состоялся благотворительный концерт группы Океан Эльзы в рамках тура в поддержку Украины.

На мероприятии встретились бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, защитник Арсенала Александр Зинченко и вингер Челси Михаил Мудрик, которые сейчас находятся в Лондоне.

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Соответствующее фото вместе со Святославом Вакарчуком и футболистами Шевченко опубликовал в своем Instagram.

"Благодарю Океан Эльзы за отличный концерт. Это была просто потрясающая атмосфера. Благодарю всех украинцев, которые пришли поддержать благотворительный концерт в рамках тура Help for Ukraine вчера вечером в Royal Albert Hall. Слава Украине! Поддержите UNITED24", - написал Шевченко.

Ранее Андрей Шевченко высказался о старте Михаила Мудрика в Челси.