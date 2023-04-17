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Чемпионский настрой: Холанд похвастался новым костюмом

Норвежский футболист удивил фанатов своим победным настроением.
Сегодня, 13:45
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

В субботу, 15 апреля, в рамках 31-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити разгромил Лестер (3:0).

Главным героем встречи стал норвежский форвард "горожан" Эрлинг Холанд. Центральный нападающий за несколько минут оформил дубль, благодаря чему повторил рекорд АПЛ по голам за сезон.

Уже после поединка 22-летний игрок поделился ярким настроением со своими подписчиками в Instagram. Холанд поразил фанатов своим стилем, появившись в бирюзовом стиле.

Отметим, что болельщики оставили различные отзывы о стиле игрока:

  • "Вау, какой стиль!".
  • "Лучшая девятка в мире".
  • "Бро думает, что Сити уже выиграл АПЛ".
  • "Лучшая модель этих дней".

В текущем сезоне Холанд провел 40 матчей за Манчестер Сити во всех турнирах, в которых забил 47 голов и выполнил шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что норвежец показал свое "допинговое средство".


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