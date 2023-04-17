За что боролась, на то и напоролась: Жена Хакими обязана выплатить футболисту 3 млн долларов

Защитник ПСЖ Ашраф Хакими и его супруга находятся в процессе развода, в ходе которого пара стала делить имущество. Об этом сообщает издание Insidesport.

Возлюбленная игрока Хиба Абук решила получить получить половину имущества после судебного процесса, однако на марокканце ничего не числится, так как все записано на его маму.

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Испанская актриса хотела отсудить половину от 70 млн евро, оценочная стоимость имущества футболиста, однако суд обязал девушку заплатить Хакими часть от своих доходов.

Таким образом, Абук должна будет выплатить Ашрафу 3 млн долларов после ее же заявления о дележке имущества.

Напомним, Хакими обвинили в изнасиловании 24-летней девушки. Жертва приехала к футболисту домой, где он стал целовать ее, снимать с нее одежду и ласкать грудь, а также совершил проникновение в нее пальцами, несмотря на несогласие девушки.