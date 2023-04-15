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Футбол

Переиграл и уничтожил: Жена Хакими хотела отсудить половину имущества, но все оформлено на мать игрока

Марокканец думает на несколько шагов вперед.
Сегодня, 19:55
Хакими с женой / Instagram
Хакими с женой / Instagram

Жена защитника ПСЖ Ашрафа Хакими в случае развода ничего не получит от игрока. Об этом сообщает издание First Mag.

Испанская актриса Хиба Абук находятся в процессе развода с марокканцем. Она хотела получить более половины состояния и имущества футболиста, но в ходе судебного процесса выяснилось, что на Хакими не оформлено никакого имущества.

Мать игрока уже длительное время получает зарплату марокканца на свой банковский счет, и все, на что заработал футболист, - также оформлено на родственницу.

Напомним, Хакими обвинили в изнасиловании 24-летней девушки. Жертва приехала к футболисту домой, где он стал целовать ее, снимать с нее одежду и ласкать грудь, а также совершил проникновение в нее пальцами, несмотря на несогласие девушки.

Ранее сообщалось, что супруга защитника ПСЖ, которого обвиняют в изнасиловании, стала на сторону жертвы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Ашраф Хакими

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